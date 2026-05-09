Küresel piyasalardaki hareketlilik ve eşel mobil sisteminin desteğiyle akaryakıt fiyatlarında sürücüleri rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Şubat ayından bu yana süregelen yüksek seyir, gece yarısı itibarıyla yerini sert bir düşüşe bıraktı. MOTORİNDE 70 TL BARAJI YIKILDI Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, motorin grubunda hesaplanan 7,20 TL'lik indirimin bir kısmı ÖTV artışına mahsup edilirken, net 5,58 TL doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı. Bu hamleyle birlikte motorin fiyatları, piyasalarda "psikolojik sınır" olarak kabul edilen 70 TL seviyesinin altına inmiş oldu. 9 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İndirim kararının ardından üç büyük ildeki istasyonlarda güncel rakamlar şu şekilde oluştu: İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 63,81 TL Motorin: 66,25 TL LPG: 33,89 TL İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 63,67 TL Motorin: 66,11 TL LPG: 33,29 TL Ankara: Benzin: 64,78 TL Motorin: 67,38 TL LPG: 33,87 TL İzmir: Benzin: 65,06 TL Motorin: 67,65 TL LPG: 33,69 TL

