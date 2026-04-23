Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki verilere bağlı olarak motorin satış fiyatlarında değişikliğe gidildi. Gece yarısı itibarıyla uygulamaya giren 2,33 TL'lik indirim, pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul (Avrupa): Benzin 62.70 TL, Motorin 69.35 TL, LPG 34.99 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin 62.56 TL, Motorin 69.21 TL, LPG 34.39 TL

Ankara: Benzin 63.67 TL, Motorin 70.47 TL, LPG 34.87 TL

İzmir: Benzin 63.94 TL, Motorin 70.75 TL, LPG 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt satış fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Rafineriler tarafından bu veriler doğrultusunda belirlenen gümrüksüz fiyatlara; ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek nihai pompa satış fiyatına ulaşılmaktadır.

Dağıtım firmalarının uyguladığı marjlar ve nakliye maliyetleri nedeniyle şehirler ve bayiler arasında küçük fiyat farkları görülebilmektedir.