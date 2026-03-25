Ülkemiz enflasyonda olduğu gibi akaryakıt zamlarında da dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’de son 3 aylık dönemde dolar bazında benzin yüzde 18, motorin yüzde 42 zamlandı. Türkiye, motorin fiyatlarındaki artışta dünyada ilk 10’a girerken, benzin zamlarında ise 20’nci sırada yer aldı. İstanbul’da 24 Aralık 2025’te 53.24 liraya satılan motoronin litresi dün 77.65 liraya ulaştı.

Motorinin fiyatı aynı dönemde 1.23 dolardan, 1.75 dolara kadar yükselerek yüzde 42.3 zamlandı. Bu tarihi artışla Türkiye, 175 ülkenin fiyatlarını derleyen Global Petrol Prices sitesindeki verilere göre motorin fiyatlarının son 3 ayda en çok zamlandığı 9’uncu ülke oldu.

YÜZDE 24 DAHA PAHALIYIZ

16 Mart haftasındaki verilere göre Türkiye’yi geçebilen ülkeler Bolivya, Kamboçya, Laos, Nijerya, Filipinler, Vietnam, Porto Riko ve Lübnan olarak belirlendi. 16 Mart haftasında küresel motorin fiyatları 1.41 dolar olarak belirlendi. Türkiye’de ise güncel fiyatı 1.75 dolara ulaşan 1 litre motorin, dünya ortalamasından yüzde 24 daha pahalı. Benzin fiyatlarına bakıldığında da benzer bir tablo var. Son 3 ayda ülkemizde benzin fiyatı 51.86 liradan (1.20 dolar), 62.99 liraya (1.42 dolar) kadar ulaştı. Dolar bazında yüzde 18’i aşan artış- la Türkiye, dünyada 20’nci sırada yer aldı.

Küresel enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok ülke milyarlarca dolarlık yardım paketleri hazırlayıp, vergi indirimleri sağlarken Türkiye yalnızca eşel mobil sistemini devreye almıştı. Eşel mobil, motorine gelen büyük zamları karşılamada yetersiz kaldı.

İndirim vatandaştan çok Hazine’ye yaradı

Akaryakıt fiyatlarına gelen rekor zamlardan sonra benzin ve motorine indirim yapıldı. Motorinin litresinin 3.7 lira, benzinin ise 2.2 lira gerilemesi bekleniyordu ancak fiyatlardaki düşüşün yüzde 75’lik kısmı eşel mobil sistemi kapsamında Özel Tüketim Vergisi olarak alındığı için vatandaştan çok, bütçeye yaradı. Böylece benzinin litresi 55 kuruş, motorinin litresi de 93 kuruş geriledi. Motorin İstanbul’da 76.72 liradan, Ankara’da 77.84 liradan, İzmir’de 78.12 liradan satılıyor. Benzinin satış fiyatı ise İstanbul’da 62.44 lira, Ankara’da 63.39 lira, İzmir’de de 63.68 lira

oldu. Fiyatlar bayiden bayiye değişebiliyor.