Yeni bir araç arayışında olan tüketiciler, motor gücü ve tasarımdan ziyade 100 kilometredeki tüketim değerlerine odaklanıyor. Özellikle büyükşehir trafiğinde avantaj sağlayan kompakt modeller ile uzun yolda menzil kapasitesi yüksek dizel üniteler, işletme maliyetlerini düşürmek isteyen sürücülerin ilk tercihi oluyor.
EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER
Benzinli motor teknolojisindeki gelişim, tüketim değerlerini 4 litre seviyelerine kadar indirdi. Peugeot 208 ve Opel Corsa'nın 1.2 litrelik üniteleri 4,1 litrelik ortalamalarıyla bu kategorinin zirvesinde yer alırken, Dacia Sandero'nun fabrika çıkışlı LPG versiyonu 4,9 litrelik verisiyle alternatif bir ekonomi sunuyor.
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP
Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI Style
Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG
Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP
Kia Stonic 1.0 TGDI
Skoda Fabia 1.0 TSI
Volkswagen Polo 1.0 TSI
Citroen C3
Dacia Sandero 1.0 TCe (LPG)
Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP
Kia Picanto 1.2 MPI
Mitsubishi Space Star (Mirage) 1.2L
Nissan Micra 1.2
Renault Clio
EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER
Yüksek tork ve uzun menzil avantajı sunan dizel motorlarda Citroen C4 Cactus, 3,4 litrelik karma tüketim değeriyle pazarın en verimli modellerinden biri kabul ediliyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea ve Renault Megane ise 4,5 litre bandındaki tüketimleriyle ekonomik sürüş karakterini koruyor.
Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi
BMW 116d
Toyota Corolla 1.4 D-4D
Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet II 130 HP
Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP
Audi A3 Sedan 2.0 TDI (35 TDI)
Volkswagen Passat 2.0 TDI 193 HP
EN AZ YAKAN OTOMATİK VİTES OTOMOBİLLER
Yeni nesil şanzıman ve hibrit teknolojileri, otomatik vitesli araçlardaki yüksek tüketim algısını ortadan kaldırdı. Toyota Yaris Hybrid 3,9 litrelik, Hyundai Ioniq Hybrid ise 4,0 litrelik tüketim verileriyle şehir içi kullanımda konfor ve ekonomiyi bir arada sunuyor.
Toyota Yaris Hybrid (1.5 e-CVT)
Hyundai Ioniq Hybrid
Peugeot 208 (1.5 BlueHDi EAT8)
Volkswagen Golf (1.0 TSI DSG)
Renault Clio (1.0 TCe EDC)