Yeni bir araç arayışında olan tüketiciler, motor gücü ve tasarımdan ziyade 100 kilometredeki tüketim değerlerine odaklanıyor. Özellikle büyükşehir trafiğinde avantaj sağlayan kompakt modeller ile uzun yolda menzil kapasitesi yüksek dizel üniteler, işletme maliyetlerini düşürmek isteyen sürücülerin ilk tercihi oluyor.

EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER

Benzinli motor teknolojisindeki gelişim, tüketim değerlerini 4 litre seviyelerine kadar indirdi. Peugeot 208 ve Opel Corsa'nın 1.2 litrelik üniteleri 4,1 litrelik ortalamalarıyla bu kategorinin zirvesinde yer alırken, Dacia Sandero'nun fabrika çıkışlı LPG versiyonu 4,9 litrelik verisiyle alternatif bir ekonomi sunuyor.

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI Style

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG

Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP

Kia Stonic 1.0 TGDI

Skoda Fabia 1.0 TSI

Volkswagen Polo 1.0 TSI

Citroen C3

Dacia Sandero 1.0 TCe (LPG)

Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

Kia Picanto 1.2 MPI

Mitsubishi Space Star (Mirage) 1.2L

Nissan Micra 1.2

Renault Clio

EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER

Yüksek tork ve uzun menzil avantajı sunan dizel motorlarda Citroen C4 Cactus, 3,4 litrelik karma tüketim değeriyle pazarın en verimli modellerinden biri kabul ediliyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea ve Renault Megane ise 4,5 litre bandındaki tüketimleriyle ekonomik sürüş karakterini koruyor.

Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi

BMW 116d

Toyota Corolla 1.4 D-4D

Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet II 130 HP

Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP

Audi A3 Sedan 2.0 TDI (35 TDI)

Volkswagen Passat 2.0 TDI 193 HP

EN AZ YAKAN OTOMATİK VİTES OTOMOBİLLER

Yeni nesil şanzıman ve hibrit teknolojileri, otomatik vitesli araçlardaki yüksek tüketim algısını ortadan kaldırdı. Toyota Yaris Hybrid 3,9 litrelik, Hyundai Ioniq Hybrid ise 4,0 litrelik tüketim verileriyle şehir içi kullanımda konfor ve ekonomiyi bir arada sunuyor.

Toyota Yaris Hybrid (1.5 e-CVT)

Hyundai Ioniq Hybrid

Peugeot 208 (1.5 BlueHDi EAT8)

Volkswagen Golf (1.0 TSI DSG)

Renault Clio (1.0 TCe EDC)