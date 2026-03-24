Orta Doğu'daki gerilim ve savaşla yükselen petrol fiyatları Türkiye'yi yakından etkilemeye devam ediyor.

Dün gece akaryakıta gelen dev zammın ardından bu gece yarısından itibaren indirim gelecek. Buna göre, motorine 3,70 TL, benzine 2,20 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler piyasaları tepetaklak etti. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Gazeteci Olcay Dilek, sosyal medya hesabından motorin ve benzine indirim geleceğini duyurdu.

İNDİRİM EŞEL MOBİLE GİDECEK

Buna göre, eşel mobil sistemi hariç motorine 3,70 TL, benzine 2,20 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Aydilek sosyal medya hesabından şu paylaşıma yer verdi:

"Akaryakıtta, gece yarısından geçerli indirimler belli oldu. Motorine 3,70 TL, benzine 2,20 TL. İndirimlerin, %75'inin eşel mobil gereği ÖTV iadesi olarak kesilmesi, kalan %25'inin pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. ÖTV kesintisi yapılmayabilir mi? Düşük olasılık."

Buna göre motorine yaklaşık 0,92 TL, benzine ise 0,55 TL'lik indirim pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKI FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.01 TL

Motorin litre fiyatı: 77.68 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 77.54 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin litre fiyatı: 78.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.26 TL

Motorin litre fiyatı: 79.09 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL