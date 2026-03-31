İran ve Hürmüz Boğazı çevresindeki çatışma ortamı küresel yakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, enerji uzmanları krizin tedarik zincirinde kırılmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle Avusturya'da devreye girecek yeni fiyat tavanı uygulamalarının, benzin istasyonlarını zararına satış yapmaya zorlayacağı ve Paskalya döneminde pompaların tamamen kuruyabileceği belirtiliyor.

Enerji araştırma şirketi JBC Energy'nin CEO'su Johannes Benigni'ye göre, Avrupa'da şu an için yeterli yakıt stoku bulunsa da bu tablo hızla değişmek üzere. Hükümetin nisan ayı başından itibaren yürürlüğe koyacağı yakıt fiyat tavanı uygulaması, benzin istasyonları için kârlılığı ortadan kaldırıyor.

Benigni, perakendecilerin ellerindeki mevcut stokları birkaç gün içinde tüketeceğini belirterek, "Paskalya civarında, özellikle kırsal kesimdeki benzin istasyonları zararına çalışmamak için satışları tamamen durdurabilir" uyarısında bulundu.

Yakıt krizinin sınırlarına dayanmasından endişe eden Çekya'da, hükümet acil önlem arayışında. Başbakan Andrej Babiš, istasyonların fiyatları suni olarak şişirmesini engellemek amacıyla benzin istasyonu işletmecilerinin temsilcileriyle kâr marjları üzerine kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İşletmeciler, Orta Doğu'daki durumun son derece öngörülemez olduğunu kabul etse de, bu küresel krizi fiyatları orantısız şekilde artırmak için bir fırsat olarak kullanacakları iddialarını kesin bir dille reddetti.

Filipinler'de Enerji Acil Durumu

İran'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukası sadece Avrupa'yı değil, enerji ithalatına bağımlı Asya ülkelerini de derinden sarsıyor. Krizin küresel boyutunun en net göstergesi geçtiğimiz hafta Asya'dan geldi. Filipinler hükümeti, petrol fiyatlarındaki keskin artışın ekonomiyi durma noktasına getirmesi ve yaklaşan arz kıtlığı tehdidi nedeniyle ülke çapında "enerji acil durumu" ilan etti.