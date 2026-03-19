Jeopolitik kriz akaryakıt piyasasını derinden etkiliyor. Benzine gelen 2 liralık zam daha dün cepleri yakmıştı biliyorsunuz. Gelmeye de devam edecek.

5 LİRALIK DEV ZAM GELİYOR

Şimdi asıl şok kapıda, motorine 5 liralık dev zam geliyor. Pompada fiyatlar her gün değişiyor ama hep yukarı yönlüyor.

Orta Doğu’da tırmanan ABD, İsrail, İran gerilimi enerji piyasalarını sarstı. Pek çok kalemi etkiledi ama en çok etkilenenlerden biri de akaryakıt oldu. Motorine ve benzine zam bekleniyor. Brent petrol 100 dolar sınırını aştı. Beklenen zam taşımacılıktan gıdaya, etiketlere yansıyacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI FİYATLARI UÇURDU

Akaryakıta gelmesi beklenen zamın ana sebebi İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması. Benzine geçtiğimiz günlerde 2 liranın üzerinde bir zam gelmişti. Şimdi ise motorine 5 liranın üzerinde bir zam bekleniyor. Tabelalara yansıması beklenen fiyat 5 lira 78 kuruş. Zamın 58 kuruşu eşel mobil sisteminden karşılanacak. Beklenen zamla motorinin litre fiyatı 70 lira barajını aşacak.