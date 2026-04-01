Muğla’nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kömür madeni sahası için “acele kamulaştırılmasına” karşı yürütülen hukuk mücadelesinde dün şoke edici bir gelişme yaşandı. Önceki gün bölgede gerçekleştirilen bilirkişi keşfine tepki gösteren İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü 25 yaşındaki Esra Işık, tapu sahiplerine sorulmadan yapılan girişime isyan etti:

‘SORUMLU YARGI’

“Kaç tane zeytin var yaz, kaç arsa var yaz... Biz sayı değiliz, burada hayatlarımız var! İki şirket üç kuruş fazla kazanacak diye binlerce insan göç mü etsin?”

Adalet mekanizmasının yavaşlığını eleştiren Işık, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’ne seslenerek, geç gelen adaletin sonuç doğurmayacağını ve yaşanacak her türlü kaosun sorumlusunun karar vermeyen yargı makamları olacağını ifade etmişti.

Eylem günün gecesi evi jandarma tarafından basılan Esra Işık ile annesi İkizköy Muhtarı Nejla Işık gözaltına alındı. Dün sabahın erken saatlerinde mahkemeye sevk edilen Esra Işık tutuklanırken, annesi Nejla Işık ise serbest bırakıldı.

VARANK’IN AKLAMASI

Işık’ı tutuklamaya götüren süreçte, bilirkişi heyetine ve yargı organlarına yönelik sarf ettiği sözlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Bilirkişi gelmeden önce AKP Milletvekili Mustafa Varank, sökülerek taşınan ağaçların dikildiği alana gitmiş ve zeytinlerin çok güzel yaşadığını söylemiştii. İkizköylüler, bu ziyareti ‘Katliamı aklama çabası’ olarak yorumlamıştı.

Anne Nejla Işık öfkeli: Gelip hepimizi alsınlar

ESRA Işık’ın annesi İkizköy Muhtarı Nejla Işık, kararın ardından adliyede köylülerle birlikte açıklama yaptı. “Akbelen için evladımı verdim” diyen Işık, şöyle konuştu;

“Toprağımız için adalet istiyorduk şimdi evladımız için adalet isteyeceğiz. Dimdik uğurlayacağız onu. Biz utanılacak bir şey yapmadık. Bütün köylüyü almanız gerekecek. 7 yıldır bu mücadeleyi veren 20 kişiyi atacaklar hapse, İkizköy’ü öyle talan edecekler. Bir tek Esra’yı almakla olmaz bu iş. Anasını da alacak, babasını da alacak, kardeşini de alacak. Esra yalnız değil.”

Dünyada en etkili 100 kadın arasında

Yıllardır doğa ve yaşam hakkı için büyük mücadeleler veren Nejla Işık, 2024 yılında önemli bir listeye seçilmişti. BBC tarafından hazırlanan “İlham Veren ve Etkili 100 Kadın” listesine seçilen ve uluslararası alanda “İklim Öncüsü” olarak onurlandırıldı.

Listede Işık dışında Nobel ödüllü Nadia Murad, tecavüze uğrayan Gisele Pelicot, oyuncu Sharon Stone, yazar Cristina Rivera Garza da yer alıyor.

Esra Işık bu talana itiraz etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 Ocak 2026 tarihinde Milas’da 679 parsel için ‘acele kamulaştırma’ kararı alındı. Limak’ın Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayan linyit madeni genişletilecek. Elbette doğal yaşam bu uğurda yok edilecek. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın içinde asırlık köyler, zeytinler ve orman arazileri bulunuyor. Geçimini topraktan, zeytinden, doğadan kazanan ve yüzyıllardır bölgede kuşaktan kuşağa yaşayan köylüler 7 yıldır çevre katliamına karşı mücadele veriyor.