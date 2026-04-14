Akdeniz açıklarında deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.6 km altında gerçekleştiğini bildirdi.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-14
Saat:08:59:35 TSİ
Enlem:34.85194 N
Boylam:26.10083 E
Derinlik:6.6 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2026
Detay:https://t.co/isBwpox1nu