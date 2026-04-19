Avrupa’nın en popüler zincir marketlerinden SPAR ve bebek beslenmesinde dünya devi HiPP, son yılların en tüyler ürpertici güvenlik kriziyle karşı karşıya. Avusturya'da bir müşterinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda, 190 gramlık "havuç ve patates" içerikli bebek maması kavanozunda fare zehri tespit edildi. Polis, olayın bir "sabotaj" veya "suç girişimi" olma ihtimali üzerinde duruyor.

İpuçları Kırmızı Dairelerde Saklı

Yetkililer, tehlikeli kavanozları ayırt edebilmek için tüketicilere hayati uyarılarda bulundu. Burgenland bölgesinde yürütülen soruşturmada, şüpheli ürünlerin bazılarında kırmızı daire işaretli etiketler bulunduğu saptandı. Ayrıca şu belirtilere dikkat çekildi: Kapaklarda hasar veya daha önce açılmış olma izleri, Güvenlik mührünün eksikliği, Kavanozdan gelen olağandışı ve ağır bir koku.

Zehir Sınırları Aştı: Avrupa Alarma Geçti

Kriz sadece Avusturya ile sınırlı kalmadı. Çekya ve Slovakya’da da benzer ürünlerde zehirli madde izlerine rastlanması, olayın koordineli bir saldırı olabileceği şüphesini güçlendirdi. Almanya’daki otoritelerin incelemeleri sonrası tüm bölge ülkeleri birbirini acil koduyla uyardı.

HiPP: "Üretim Kaynaklı Değil, Müdahale Var"

Bebek maması üreticisi HiPP, fabrikadaki üretim süreçlerinde bir hata olmadığını, zehrin kavanozlara üretim sonrası "dışarıdan yerleştirildiğini" savundu. Şirket, olayı bir sabotaj olarak değerlendirirken emniyet güçleriyle tam iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

SPAR’dan "Kesinlikle Tüketmeyin" Çağrısı

Avusturya genelindeki yaklaşık 1.500 mağazasında söz konusu ürünleri raflardan kaldıran SPAR, müşterilerine ellerindeki mamaları kesinlikle bebeklerine yedirmemeleri gerektiğini duyurdu. Ürünleri iade eden herkese, fatura aranmaksızın ücret iadesi yapılacağı belirtildi.

Dikkat! Temas Edenler Buraya

Polis, şüpheli kavanozlarla temas eden kişilerin cilt yoluyla zehir geçişi riskine karşı ellerini derhal ve çok dikkatli bir şekilde yıkamaları gerektiğini hatırlattı. Soruşturma, "kasten cana kast etme" şüphesiyle çok yönlü olarak devam ediyor.