Avrupa’da bebek mamalarına zehir karıştırıldığı şüphesiyle yürütülen soruşturmada, olayın arkasında şirketin eski üst düzey yöneticilerinden birinin olabileceği değerlendiriliyor. Avusturya’nın Salzburg kentindeki savcılık, ünlü bebek maması üreticisi HiPP’in eski bir yöneticisinin, çeşitli ülkelerde satışa sunulan bebek maması kavanozlarını hedef aldığı şüphesi üzerinde duruyor.

1,7 MİLYON STERLİNLİK KRİPTO PARA TALEP ETTİ

39 yaşındaki Slovakya doğumlu eski yöneticinin, eski işvereninden yaklaşık 1,7 milyon sterlin değerinde kripto para talep ettiği ve bunu gerçekleştirmek için şantaj girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Şirket yönetimine gönderilen tehdit mesajında “Zaman daralıyor” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

24 SAAT İZLENİYOR

Şüpheli, Avusturya’da hücre hapsinde tutulurken, güvenliği nedeniyle 24 saat kamera gözetimi altında bulunduğu bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre diğer mahkumların, bebek ürünlerini hedef aldığı iddiaları nedeniyle zanlıya tepki gösterdiği aktarıldı.

6 BİN STERLİN MAAŞLI YÖNETİCİ

Soruşturmacılar, zanlının şirketteki aylık yaklaşık 6 bin sterlin maaşlı yöneticilik görevini kaybetmesinin ardından harekete geçmiş olabileceğini düşünüyor. Dikkat çeken ayrıntılardan biri ise şüphelinin işten çıkarılma görüşmesini ertelemesi oldu. Savcılığa göre ilk tehdit mesajı da tam toplantının yapılacağı saat olan 11.55’te gönderildi.

KIRMIZI ETİKETLERİ ŞİRKETTEN TEMİN ETTİ

Eski çalışma arkadaşları, işten çıkarılmasının ardından zanlının “gülümseyen ve oldukça iyi ruh halinde” göründüğünü ifade etti. Dedektifler ayrıca zehirli ürünleri işaretlemek için kullanıldığı düşünülen kırmızı etiketlerin şirket içerisinden temin edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

HİPP MARKA MEYVE KAVANOZLARI VE FARE ZEHRİ

Suçlamaları reddeden şüphelinin St. Gilgen’deki evinde yapılan aramada ise HiPP marka meyve kavanozları ile çok sayıda fare zehri bulunduğu bildirildi. Zanlının avukatı Manfred Arbacher-Stöger, fare zehrinin Slovakya’daki çiftlikte haşerelerle mücadele amacıyla kullanıldığını savunarak bunun “makul bir açıklama” olduğunu söyledi.

ARACI İNCELEME ALTINDA

Polis ekipleri, şüphelinin el konulan Range Rover aracından elde edilen verileri inceleyerek Orta Avrupa’daki şüpheli zehirleme noktalarına gidip gitmediğini araştırıyor. Yetkililer ayrıca zehirli olduğu düşünülen kavanozlardan birinin hâlâ bulunamamış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

190 GRAMLIK BEBEK MAMASINDA

Avusturya'da bir müşterinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda, 190 gramlık "havuç ve patates" içerikli bebek maması kavanozunda fare zehri tespit edilmişti.