Küresel tedarik zincirindeki kırılmalar ve bellek fiyatlarındaki yükseliş, akıllı telefon maliyetlerini yukarı çekerek mevcut taksit sınırlarını yetersiz hale getirdi. Özellikle giriş ve orta segment modellerde fiyatların artması, tüketiciyi 3 taksit kısıtlamasıyla karşı karşıya bırakmıştı.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile 20 bin TL’nin altındaki telefonlara uygulanan 12 taksit imkanının, 30-35 bin TL değerindeki cihazları da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

SEKTÖRÜN TALEPLERİ KARŞILIK BULDU

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; her fırsatta taksit sınırının esnetilmesini talep eden sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü görüşmeler sonuç verdi.

Fiyat ve talep arasında sıkışan üreticiler ile GSM operatörlerini rahatlatması beklenen bu adımın, mayıs ayı sonu veya haziran ayı başında resmen açıklanması öngörülüyor. Düzenleme ile daha geniş bir model yelpazesi uzun vadeli taksit kapsamına alınacak.

SATIŞLARDA YÜZDE 20'LİK HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Taksit sınırındaki güncellemenin, yılın ikinci yarısında teknoloji pazarında büyük bir canlılık oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, ödeme kolaylığının sağlanmasıyla birlikte akıllı telefon satışlarında yüzde 15 ile 20 arasında bir artış yaşanacağını tahmin ediyor.

Dijital dönüşümün önünü açması beklenen bu hamle, aynı zamanda daralan perakende pazarı için de kritik bir öneme sahip. Mevcut durumda 20 bin TL üzerindeki cihazlarda taksit sayısının 3 ile sınırlı olması alım gücünü baskılarken, yeni düzenlemenin hem kullanıcıların teknolojiye erişimini kolaylaştıracağı hem de piyasaya "can suyu" olacağı vurgulanıyor.