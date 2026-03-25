Adalet Bakanı Akın Gürlek atandığı ilk günlerde tutuklu-avukat görüşmelerinde yasal boşluk olduğunu ve bunların düzeltilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

Gürlek, “e-Avukat” uygulamasının kullanıma açılacağını duyurdu.



Gürlek'in duyurduğu uygulamaya göre, avukat görüşmeleri toplamda 30 dakika ile sınırlı olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez gerçekleştirilebilecek.

Görüşmeler yalnızca hükümlü veya tutuklu tarafından başlatılabilecek.

E-Avukat sistemi çerçevesinde yapılan görüşmeler ceza infaz kurumu görevlileri tarafından izlenebilecek ancak içerik dinlenemeyecek.