İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), mega kentte önümüzdeki günlerde yaşanacak hava değişimine karşı vatandaşları uyardı. AKOM’un verilerine göre 18-20 derecelerde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla hızla düşecek.

AKOM’un haftalık raporuna göre yarın akşam saatlerinden itibaren her şey tersine dönecek. Hava sıcaklıklarında 5-7 derecelik keskin bir düşüş yaşanacak.

GECELERİ DONDURACAK

Hava sıcaklıklarının gündüz 12-13 derecelere düşmesi beklenirken, gece saatlerinde ise 5-8 derecelere kadar gerilemesi öngörülüyor.

İstanbul genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava beklenirken, metrekareye düşecek yağış miktarının 5-15 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden (26 Nisan) itibaren havaların yeniden düzelmesi bekleniyor. Pazar günü yağışın İstanbul’u terk etmesi öngörülüyor.