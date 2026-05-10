Ağustos ayında sürpriz şekilde CHP'den istifa eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, katıldığı törende AKP ve MHP tarafından arka plana atıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan atamaların ardından Aydın Valiliğine Osman Varol getirilmişti. Varol'un göreve başlaması için düzenlenen törende 'protokol listesi' dikkatlerden kaçmadı.





ÇERÇİOĞLU ARKA PLANA ATILDI



Mevzuata göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyle protokolde 3. sırada bulunması beklenen Özlem Çerçioğlu, karşılama töreninde AKP ve MHP il başkanlarının dahi gerisinde bırakıldı.





OYLARI DİP YAPINCA GÖZDEN DÜŞTÜ



Aydın genelinde yapılan son anketlerde Özlem Çerçioğlu'nun oy oranının yüzde 17'ye kadar düştüğü belirtilirken, AKP'de Çerçioğlu'nun bir dahaki yerel seçimlerde Aydın'ı kazanabilmesine ihtimal verilmediği ve bu nedenle Çerçioğlu'na yönelik parti içindeki ilgi ve alakanın azaldığı öne sürüldü.