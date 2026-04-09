AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in ara seçim çağrılarını eleştirdi. Yazıcı, Özel’in son dönemde bu konuya fazlasıyla odaklandığını belirterek, ara seçimlerin hangi şartlarda yapılacağının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 78. maddesi ve ilgili seçim mevzuatında açık biçimde düzenlendiğini hatırlattı.

"BELGELERİ İNCELEMEDEN YORUMLUYOR"

Özel’in, Erdoğan’ın geçmişte ara seçimle Meclis’e girdiği yönündeki sözleriniyle ilgili konuşan Yazıcı, ana muhalefet liderinin açıklamalarının sağlam verilere dayanması gerektiğini ifade etti. Özel’in, kendisine sunulan bilgileri yeterince incelemeden yorumladığını savunan Yazıcı, bu yaklaşımın üzücü olduğunu dile getirdi.

"ARA SEÇİM DEĞİLDİ"

Yazıcı ayrıca, Erdoğan’ın 2002 seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu kararı nedeniyle aday olamadığını, ancak daha sonra Siirt’te seçimlerin yenilenmesi üzerine 9 Mart 2003’te milletvekili seçildiğini hatırlattı. Bu sürecin bir ara seçim olmadığını vurgulayan Yazıcı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

"ŞU AN BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

“Ara seçim gerekli mi?” sorusuna da yanıt veren Yazıcı, Türkiye’de şu an böyle bir gündemin bulunmadığını belirtti. Ara seçim yapılabilmesi için seçimlerin üzerinden 30 ay geçmesi gerektiğini, ayrıca genel seçime bir yıl kala ara seçime gidilemeyeceğini hatırlattı. Bu şartlar oluşsa bile karar merciinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu belirten Yazıcı, Özel’in açıklamalarının mevcut durumla örtüşmediğini sözlerine ekledi.