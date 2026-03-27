TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri için toplandı.

Teklifin görüşmelerine başlamadan önce muhalefet partileriyle iktidar arasında yapılan müzakere sonucunda, muhalefet partilerinin yoğun itirazlarının bulunduğu kanun teklifinin kripto varlıkların vergilendirilmesini öngören 1, 3, 4 ve 5'inci maddelerinin geri çekilmesine, 7'nci maddesinin revize edilmesinde uzlaşıldı. Kanun teklifinde yer alan tartışmalı maddeler, teklif metninden çıkarılırken, başka bir kanun teklifiyle yeniden gündeme getirilmesi değerlendirilecek.

DÜZENLEMEDE NELER VARDI?

Geri çekilen düzenleme, kripto para piyasasını doğrudan etkileyecek mali yükümlülükler içeriyordu. Taslağın orijinal metnine göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilen her türlü satış ve transfer işleminden on binde 3 oranında vergi alınması planlanıyordu.