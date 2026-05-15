AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısı’nda muhalefet ile yönetim arasında gerilim yaşandı. CHP’li Meclis Üyesi Ozan Yılmaz’ın konuşması sırasında mikrofonunun kapatılması mecliste tartışmaya neden olurken, CHP Grubu ile Belediye Başkanı Tahir Büyükakın arasında sert diyaloglar yaşandı.

“19 MAYIS’I POLEMİĞE ALET EDİYORSUNUZ”

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından siyasi parti temsilcileri söz aldı. CHP’li Meclis Üyesi Ozan Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yaptığı konuşmada CHP’ye yönelik yargı süreçlerine değindi. Yılmaz’ın açıklamalarına müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmanın gündem dışına çıktığını savunarak mikrofonun kapatılmasını istedi. Büyükakın, “19 Mayıs gününün anlam ve önemi hakkında konuşma isteyip buraya çıkıp kendi siyasi polemiklerinizi yapıyorsunuz. 19 Mayıs’ı buna alet ettiğiniz için sizi kınıyorum. Mikrofonu kapatın. Polemik yapmayın. Mikrofonu açmıyorum” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRAT OLMAK AHMAK OLMAK DEĞİLDİR”

Mikrofonun kapatılmasının ardından CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Ümit Küçükkaya söz alarak duruma tepki gösterdi. Küçükkaya, “Demokrat kimliğinize uymuyor” dedi. Bunun üzerine yeniden söz alan Büyükakın, “Demokrat olmak ahmak olmak değildir. Manipüle ediyorsunuz. Benden bu konuda açıkça söz istersiniz. 19 Mayıs ile ilgili söyleyeceklerinizi söylediyseniz kürsüyü terk edin” diye konuştu.

MECLİSTE ‘ADALET’ TARTIŞMASI

Tartışmanın sürmesi üzerine Küçükkaya, CHP’ye yönelik davalara işaret ederek “2 senedir bu davalar var. Biz mümkün olduğunda bu davaları meclise taşımadık. Bir hukukçu 19 Mayıs’ı anlatırken adalet kısmı da başlıkların bir tanesidir” ifadelerini kullandı. AKP sıralarından gelen tepkilere rağmen konuşmasını sürdüren Küçükkaya, “Adalet Bakanı siz değilsiniz ki. Bu ülkede adalet yok deyince siz niye sinirleniyorsunuz?” dedi.

Karşılıklı sert sözlerin ardından mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı. Oturum daha sonra devam etti.