Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin “Kaynarca Spor Kompleksi İkmal İnşaatı” işi için düzenlediği ihale, kamu ihalelerinde şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye yalnızca belediyeye ait şirketin katılması, rekabet koşullarının oluşmadığı yönünde eleştirilere neden oldu.

TEKLİF TEK, SONUÇ TANIDIK

18 Şubat tarihinde yapılan ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. 210 gün yapım süresi öngörülen ihaleye yalnızca belediyenin şirketi olan Meston Çevre ve İnşaat Anonim Şirketi teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 81 milyon 306 bin TL olarak açıklanan ihale, 79 milyon 902 bin TL bedelle Meston İnşaat’a verildi. İhale bedelinin yaklaşık maliyete oldukça yakın olması da dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

SÖZLEŞME MART BAŞINDA İMZALANDI

Edinilen bilgilere göre, ihale sözleşmesi 2 Mart tarihinde imzalandı. Sürecin hızlı tamamlanması ve ihaleye tek katılım olması, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.