Gaziantep’te AKP’li Şehitkamil Belediyesi tarafından “halka ucuz baklava sağlama” iddiasıyla kurulan Şekabel Baklava üzerinden yürütüldüğü iddia edilen bir uygulama kamuoyunda tartışma yarattı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, belediye imkânlarıyla üretilen baklavaların parti içi amaçlarla kullanıldığını ileri sürdü.

BELEDİYE İMKANLARIYLA PARTİYE “TATLI” SEVKİYAT İDDİASI

CHP’li vekil Hasan Öztürkmen, AKP’li Belediye Başkanı Umut Yılmaz adına, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’ne, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya adına 29 tepsi baklava gönderildiği yönünde iddialar bulunduğunu açıkladı. Söz konusu gönderime ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirten Öztürkmen, paylaşımlarda gönderici ve alıcı bilgilerinin açık şekilde yer aldığını ifade etti. CHP’li vekil, “Belediye kaynaklarıyla, yani halkın vergileriyle üretilen ürünler siyasi ya da kişisel jestler için mi kullanılıyor?” sorusunu yöneltti.

“GAZİANTEPLİNİN VERGİLERİ PARTİYE Mİ GİDİYOR?”

Öztürkmen, ekonomik zorluklar yaşayan yurttaşlara dikkat çekerek, “Evine ayda bir kutu baklava götüremeyen on binlerce Gazianteplinin vergileri, baklava kutuları içinde AKP Genel Merkezi’ne mi akıyor?” dedi.

Bayram öncesinde belediyeden başka kişi ya da kurumlara ücretsiz baklava gönderilip gönderilmediğinin de açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Öztürkmen, şu soruları sıraladı:

Gönderilen baklavalar için fatura kesildi mi?

Belediyeden kimlere, ne kadar ücretsiz ürün verildi?

Bu harcamalar kamu bütçesinden mi karşılandı?

Öztürkmen, eğer söz konusu baklavaların bedelinin Umut Yılmaz tarafından kişisel olarak karşılandıysa bunun sorun olmayacağını belirtti. Ancak belediye kaynaklarının parti yöneticilerine ücretsiz şekilde kullanılması durumunda bunun “açık bir suç” olacağını ifade etti.