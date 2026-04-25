2025 ve 2026 yıllarında yapılan ihalelerin, AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları’nda görevli isimlere doğrudan temin yöntemiyle verildiği belirlendi. Toplamda dört ihalede yaklaşık 2.5 milyon liralık kamu kaynağının aynı çevrelere aktarıldığı görüldü. 11 Kasım 2025:450 bin TL: Mustafa Berkan Sönmez (AKP İl Gençlik Kolları Bşk. Yrd. 2 Ocak 2026: 1 milyon 21 bin 827 TL: Vedat Aydın Önder (AKP İl Gençlik Kolları Seçim İşleri Bşk.) 30 Ocak 2026: 69 bin 600 TL: Vedat Aydın Önder 9 Mart 2026: 957 bin TL: Vedat Aydın Önder.

