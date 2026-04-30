Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılına ait faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun "tehditler" başlığı altında, yerel yönetimlerin karşılaştığı ekonomik ve yapısal zorluklara dair tespitlere yer verildi. Raporda yer alan bilgiler, AKP’li belediyenin merkezi yönetimin ekonomi politikaları sebebiyle zorlandığını ortaya koydu.
DİKKAT ÇEKEN TEHDİTLER BAŞLIĞI
Hazırlanan faaliyet raporunda, belediyenin çalışmalarını ve yürütülen projeleri etkileyebilecek risk unsurları detaylı bir şekilde sıralandı. Özellikle makroekonomik değişimlerin belediye gelirleri ve yatırımları üzerindeki baskısına dikkat çekildi. Raporda dikkat çeken ifadeler şöyle oldu:
Maliyet artışlarının yanı sıra, yerel yönetimlerin üstlendiği sorumlulukların artmasına ve bu duruma uygun yasal düzenlemelerin eksikliğine de değinildi. Faaliyet raporunun ilgili bölümünde karşılaşılan diğer zorluklar şu tespitlerle ifade edildi:
"Artan görev yüküne rağmen yerel yönetim gelirlerini artırıcı yasal düzenleme eksikliği, sosyal yardım politikalarında ulusal düzeydeki entegrasyon eksikliği, makroekonomik değişimlerin ve olası mevzuat değişikliklerinin gelirler üzerindeki baskısı."