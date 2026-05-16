Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sokak köpeklerinin toplanmasına ilişkin uygulamalar, “uyuşturucu etkili iğneler kullanıldığı” iddialarıyla tartışma yarattı. Yaşam hakkı savunucuları, anestezik maddelerin yetkisiz kullanımının hem hayvan ölümlerine yol açtığını hem de ciddi yasal ihlaller içerdiğini öne sürerken, gözler belediye ve ilgili kurumlara çevrildi.

“UYUŞTURUCU İĞNE” İDDİASI

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde belediyeye bağlı toplama ekiplerinin sokak köpeklerini yakalarken silah aracılığıyla uyuşturucu etkili iğneler kullandığı iddia edildi. Yaşam hakkı savunucuları, uygulamanın hem hayvan sağlığı hem de kamu güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti.

İddialara göre kullanılan anestezik maddelerin yalnızca veteriner hekim gözetiminde uygulanması gerekirken, yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

“MEVZUATA AYKIRI KULLANIM” VURGUSU

Hayvan Hakları Savunucusu İbrahim Kaya, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre anestezik maddelerin yalnızca veteriner hekim kontrolünde kullanılabileceği hatırlatarak söz konusu maddelerin narkotik sınıfında yer aldığını, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun kapsamında “kullanma, bulundurma ve nakletmenin” suç teşkil ettiği ifade etti.

“HAYVAN ÖLÜMLERİ VE BAĞIMLILIK RİSKİ” İDDİASI

Yetkisiz kullanımın hayvan ölümlerine yol açabileceği belirten Kaya, olayda da bir hayvanın yaşamını yitirdiğini ileri sürerek barınak ve sahada çalışan bazı personelin bu tür maddelere kolay erişimi nedeniyle bağımlılık vakalarının görüldüğü bunun temel nedeninin kontrolsüz ilaç kullanımı olduğunu söyledi. Haliliye Belediye Başkanı’nın veteriner hekim olduğunu kaydeden Kaya, kullanılan maddelerin risklerini bilmemesinin mümkün olmadığını

yetkisiz kullanımın hem idari hem de adli yaptırımları olduğu vurguladı.

VALİLİĞE VE BAROYA ÇAĞRI

Yaşam hakkı savunucusu Kaya, Şanlıurfa Valisi’ne seslenerek şu soruları yöneltti: “Haliliye Belediyesi bugüne kadar kaç köpek topladı? Kaçı bu şekilde yaşamını yitirdi? Bu uygulamalar daha kaç hayvanın ölümüne yol açacak?”

Kaya açıklamasında ayrıca, belediye ve ilgili personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı soruldu. Şanlıurfa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’na da çağrıda bulunularak, söz konusu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulması istendi.