Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığına hükmetti.

Daire, yerel mahkemenin davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi.

Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

AKP'Lİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tayyar, mahkeme kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel döneminin kapandığını vurgulayarak, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan kararıyla Özgür Özel dönemini kapatırken, temyiz ihtimalini de fiilen ortadan kaldırdı. Temyiz yetkisi CHP’nin yeni Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ait olduğundan, buna ihtimal verilmiyor. Dolayısıyla mutlak butlan kararının fiilen kesinleştiği söylenebilir." ifadelerini kullandı.