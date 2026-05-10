AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan SAHA EXPO 2026’yı ziyaret etti.



Milletvekili Erkan, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine vurgu yaptığı paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; yerli ve millî teknoloji hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak bu mesajdan daha çok Erkan’ın paylaşımında yer alan fotoğraf kareleri dikkat çekti.



DURDUĞU YERDEN TÜM FUARI GEZDİ



Erkan’ın farklı arka planlarda yer almasına rağmen, her karede aynı duruşu, benzer mimikleri ve neredeyse milimetrik olarak birebir aynı yüz ifadesini koruması, görsellerin yapay zekayla oluşturulduğu iddiasına neden olurken “Işınlanmayı mı buldu” yorumları da yapıldı.









