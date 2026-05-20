Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 24 Nisan’da yayımlanan kararnameyle, Hazine’ye ait 71 taşınmazın özelleştirilmesine karar verildi. Söz konusu listede, Elazığ’da uzun yıllar sağlık hizmeti veren eski askeri hastane, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile eski devlet hastanesinin bulunduğu arazilerin de yer alması kentte tepkiyle karşılandı.

Kararın ardından kamuoyunda oluşan rahatsızlık üzerine açıklama yapan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, özelleştirme kararında “yanlışlık” olduğunu belirterek sürecin düzeltileceğini söylemişti. Ancak aradan geçen bir aylık sürede Resmi Gazete’de herhangi bir düzeltme yayımlanmadı. Açıkkapı’dan da yeni bir açıklama gelmedi.

“YANLIŞLIK DÜZELTİLECEK” DEMİŞTİ

Özelleştirme kararının kentte tepki çekmesi üzerine konuşan Açıkkapı, konunun ilgili bakanlıklar ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile görüşüldüğünü ifade etmişti. Kararın yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini söyleyen Açıkkapı, “Burada bir yanlışlık vardır ve bu yanlışlık düzeltilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

“EN AĞIR SORUMLULUĞU ÜSTLENİRİM” DEMİŞTİ

Elazığ’ın sağlık altyapısının zarar görmesine izin vermeyeceklerini savunan Açıkkapı, açıklamasında şu sözlere yer vermişti:

“Elazığ’ın aleyhine bir sonuç ortaya çıkarsa bu yalnızca bürokratik bir süreç değildir, doğrudan bizim sorumluluğumuzdur. Ben bu sorumluluktan kaçmam. Gerekirse en ağır sorumluluğu da üstlenirim.”

Açıkkapı, açıklamasının devamında ise “Varsa bir yanlış, düzeltiriz. Elazığ’ın kabul etmediği hiçbir konu bizim de kabulümüz olmayacaktır” demişti.

BİR AY GEÇTİ, ADIM ATILMADI

Aradan geçen süreye rağmen özelleştirme kararlarına ilişkin herhangi bir geri adım atılmaması dikkat çekti. Kentte sağlık alanlarının kamu yararı gözetilmeden satış listesine alınmasına yönelik eleştiriler sürerken, gözler iktidarın atacağı olası adıma çevrildi.