Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü’nde, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Maden tarafından maden arama sahasına götürülmek istenen sondaj makinesi köylüler tarafından bir kez daha durduruldu. Bölge halkı, hukuki süreç tamamlanmadan sondaj faaliyetlerine izin vermeyeceklerini vurguladı.

MAKİNENİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Edinilen bilgilere göre, bir gün önce köylülerin engellediği paletli sondaj makinesi, yeniden Sekü Köyü üzerinden maden arama sahasına çıkarılmak istendi. Ancak bölgede nöbet tutan yurttaşlar, makinenin geçişine yine izin vermedi.

Alagöz Maden yetkililerinin sondaj makinesini sahaya çıkarma yönündeki ısrarı, jandarma ekipleri ile köylüleri karşı karşıya getirdi. Saatler süren gerginlik boyunca zaman zaman tansiyon yükselirken, bu kez çok daha yoğun kalabalık bölgede toplandı. Tüm uyarılara rağmen köylüler geri adım atmadı ve sondaj makinesinin geçişine bir kez daha izin vermedi.

"KARAR UYGULANMAK ZORUNDA"

Avukat Sevda Karataş Şahin, yaptığı kısa açıklamada, yürütmeyi durdurma kararına rağmen sahaya yeniden makine çıkarılmak istendiğini belirterek, “Bugün yine köylüler tarafından hukuka aykırı olarak sondaj yapacak olan makinenin alana çıkmasına izin verilmedi. Valilik konuyu yarın toplantıda değerlendireceklerini bildirdi. Ancak çıkacak kararda Giresun İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı esas alınmak zorunda. Bu karar hukuk devletinin en önemli güvencelerinden biridir ve uygulanmaması kabul edilemez. Makine alana girseydi geri dönüşü olmayan zararlar oluşacaktı” diye konuştu.

"GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Köylüler ise dava sonuçlanana kadar bölgede herhangi bir maden faaliyetinin başlamasına izin vermeyeceklerini yineleyerek, nöbetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Tirebolu’nun Sekü ve Görele’nin Karlıbel köylerini kapsayan maden arama projesine karşı açılan davada, Giresun İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, davanın ilk duruşması da 31 Mart’ta görülmüştü. Mahkeme kararına rağmen şirket sahaya geçen günlerde de sondaj makinesi göndermiş ancak köylüler tarafından buna izin verilmemişti.