Giresun’un Tirebolu İlçesi Sekü Köyü’nde, Alagöz Madencilik tarafından yapılması planlanan maden faaliyetlerine karşı köylülerin başlattığı direniş ve eylemlerde ceza skandalı yaşandı.



Mahkemenin “yürütmeyi durdurma” kararına rağmen bölgeye sondaj makinelerinin sokulması üzerine Sekü köylüleri ‘vahşi madene hayır’ mitingi düzenledi. Köy sakinlerinden Mesut Yılmaz, mitingin afişlerini etrafa astı. AKP’li Doğankent Belediyesi Zabıta Birimi, Mesut Yılmaz’a 115 bin 21 TL ceza kesti.



Mesut Yılmaz, madenden sızan zehri paylaşmıştı. Çevre Bakanlığı ceza kesmişti



KATLİAMI GÖSTERMİŞTİ



Yılmaz’ın daha önce firmanın Çatalağaç Köyü’nde maden atığını dereye boşalttığını görüntülediği ve bu yolla firmaya ceza yazdırdığı öğrenildi. AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait firmanın yaptığı doğa katliamını kanıtlayan Yılmaz, cezaya tepki gösterdi.



Derelere zehir akıtan maden şirketini görmezden gelen belediyenin afiş gerekçesiyle kendisine ceza kesmesini, “acizlik” olarak niteledi. Yılmaz, şöyle konuştu:



KAMPANYA BAŞLATILDI



“Bana 35 afiş için 115 bin 21 lira ceza kağıdı gönderdiler. Bu bize reva mıdır? Yıllardan beri şikayet ediyoruz, derelerden zehir akıyor, ceza kesmiyorsunuz. Görmezden gelip sağlığa olumsuz etki edecek bir şey yok diyorsunuz. Ama benim 35 bile değil, astığım 10-15 afişin cezası 115 bin 21 lira. O kadar gülünç durumdasınız ki, o kadar zayıf, aciz durumdasınız ki.”

Yılmaz’ın sosyal medyadan cezayı duyurmasıyla çok sayıda doğasever 115 bin liralık cezayı ödemek üzere kampanyalar başlattı.









