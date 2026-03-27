85 bin nüfuslu Bayburt’ta 6 aydır tek bir suç işlenmedi, hırsızlık olayı bile yaşanmadı. AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Meclis’te Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu'nda bu konuya dikkat çekti.

Komisyon Başkanı AKP Milletvekili Pervin Tuba Durgut da “Son 6 ayda hırsızlık bile olmamış. Koruyucu faktörler var; aile yapısı, gelenek görenek, kadim bir şehir" dedi.

TAMAMI AYDINLATILDI

AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise “Yatır dolu orası” derken; Durgut, “Evet yatır dolu, mutlaka etkisi vardır. Yani hakikaten öyle gidip görmek lazım” diye konuştu.

Bayburt Valiliği’nin 2026 yılı şubat ayı verilerine göre; kentte kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre yüzde 16 azalma var. Mal varlığına karşı işlenen suçlar ise yüzde 50 oranında düşüş yaşandı.

85 bin nüfuslu kentte olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 100’ü buldu. TÜİK verilerine göre; suç oranı en yüksek 5 il (yüz binde)

Aydın (970), Denizli (902), Çorum (871), Antalya (847) ve Aksaray (838) oldu.

Suç oranı en düşük 5 il ise (yüz binde) şöyle: Adıyaman (156), Şırnak (159), Bitlis (175), Siirt (175) ve Bayburt (186).