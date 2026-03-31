SÖZCÜ TV programcısı İçinizden Biri Ekrem Açıkel canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısıdır hep sonradan gelir aklım başıma. AKP'li vekillerin son dönemde en sevdiği şarkı bu olsa desem abartılı yorum yapmış olurum. O büyük şarkıyı hatırlatarak anlam aynıyla vaki diyebiliriz.

Ankara'da gazeteci arkadaşlarımla görüştüğümde AKP'li vekiller ile ilgili bir sıkıntı olduğunu söylediler. Ben kendi meşrebimce size anlatayım.

AKP'Lİ VEKİLLERE GİDEN MESAJ

Bayram dönüşü AKP'li vekiller Genel Kurul'a uğramaz oldu. Abdullah Güler ve Abdülhamit Gül "devamsız" vekilleri uyarmış.

"Genel Kurul'u açık tutma görevimizdir arkadaşlar" ve "Savaş ortamındayız ve hepimiz hassas olmalıyız" diyere telefonlarına mesajlar göndermişler.

Vergi ve maaş konusuna girmek istemem ama bu kadar maaş veriyoruz her ayda yan haklarla bize maaliyetiniz 1 buçuk milyon lira ama meclise gelmiyorsunuz.

GÖRÜŞÜLMEYEN ÖNERGELERE BAKAR MISINIZ

Yeni Yol Partisi "savaşın ülkemiz ve dış politikasına etkisi"

İYİ Parti "tekstik ve hazır giyim sektörünün sorunları"

DEM Parti'nin "ekonomi" ve CHP'nin "gazetecilik" önergeleri

Toplantı yeter sayısı bulunamadığı için" görüşülmedi.

PEKİ NEDEN?

Elleriniz patlarcasına alkışladınız yeni sistemi. Bir anlamı kalmadı meclisin. Kendiniz itiraf ediyorsunuz. AKP'li vekiller mecliste sessiz protesto gerçekleştiriyor. "Karar alma süreçlerinde yokuz, sadece el kaldırıyoruz"

"Görevlerimiz grup toplantısında Erdoğan'ı alkışlamak ve kavga etmek"

Hep söyledik meclis yasama görevini dört dörtlük yapmalı artık AKP'li vekiller de bunu seslendiriyor. Hep sonradan gelir aklıma başıma hep sonradan. en siz Leylasınız ne de biz Mecnun. Bu aşk ayrılıkla sonlanır.