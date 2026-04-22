Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, AKP’li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından seçimle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
“Son düzlükteyiz” diyen Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
-Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.
-O sebeple.
-2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.
-Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.
-Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.
-Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.
-Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor.