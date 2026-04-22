Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, AKP’li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından seçimle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

“Son düzlükteyiz” diyen Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

-Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.

-O sebeple.

-2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.

-Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.

-Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.

-Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.

-Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor.