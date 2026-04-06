Demokrasi Platformu'nun ev sahipliğinde başkentte gerçekleştirilen etkinlik, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın moderatörlüğünde yapıldı. Sosyolog Doğu Ergil'in yanı sıra Taha Akyol ve Bekir Ağırdır gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı buluşmada, hukukun üstünlüğü ve temel haklar masaya yatırıldı. Toplantıya damga vuran anlar ise Haşim Kılıç ile Hüseyin Çelik’in mevcut sisteme yönelik tepkileri oldu.

'YARGI SORUNLARI ARTIK ERTELENEMEZ'

Konferans sırasında söz alan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, toplumda her geçen gün artan bir sessizlik ikliminin hakim olduğuna dikkat çekti. İfade özgürlüğündeki gerilemeyi geçmişle kıyaslayan Kılıç, durumu şu sözlerle özetledi: "2010 Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi kararlarına da yansımış olan 'dini inancını içinde yaşat, sakın kalp sınırlarının dışına çıkarma' anlayışı 2010 sonrasında 'düşünceni içinde tut, sakın dışarı vurma' anlayışına dönüşmüş ve ifade özgürlüğü alanı giderek daraltılmıştır".



Kılıç, yerel mahkemelerin üst mahkeme kararlarına direnmesine rağmen Anayasa Mahkemesi'nin bu durum karşısında yetersiz kaldığını belirterek, yargı sisteminin acil çözüm beklediğini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara ilişkin kararlarında sergilediği ürkek ve kaygılı duruşu mahkemenin bilinen özgürcü tutumuna zarar vermektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen ihlal kararları cesaretle uygulanmalı ve haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır. Yargıyla ilgili sorunlar artık ertelenebilecek meseleler olmaktan çıkmıştır."

'PARTİLİ BAŞKANLIK TÜRKİYE'NİN FELAKETİ OLDU'

AKP'nin kurucu isimlerinden olan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise konuşmasını doğrudan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ve siyasetteki güç zehirlenmesine ayırdı. Yönetimde gücün tek elde toplanmasının ehliyet sahibi kadroları sistemin dışına ittiğini savunan Çelik, "Liderler ipleri ellerine alıp vaziyete iyice hakim olunca liyakat ve ehliyet prensibi tamamen ortadan kalkar, buharlaşır. Yerine mutlak sadakat ve biat gelir. Genel başkanı eleştirmek davaya ihanettir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çelik, partili bir cumhurbaşkanının olduğu sistemin demokratik dengeleri ve adaleti bozduğunu vurgulayarak açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Türkiye'nin felaketidir partili cumhurbaşkanlığı ve bugünkü bize has, ‘Türk tipi’ başkanlık sistemi bizim felaketimiz olmuştur. Şimdi siz cumhurbaşkanısınız ve bir partiniz var. Muhalefet partisine ağzınıza geleni söylüyorsunuz. O size karşılık verdiği zaman cumhurbaşkanına hakaret etmiş oluyor. Biz gerçekten anayasada yazıldığı gibi demokratik olacağız, laik olacağız. Gelir dağılımının bu kadar adaletsiz olduğu bir memlekette sosyal devletten söz edemezsiniz. Bütün konuşmacılar ifade ettiler, biz gerçekten bir hukuk devleti miyiz?"