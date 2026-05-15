CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle açılan davada mahkemenin duruşmayı 10 Temmuz 2026 tarihine ertelemesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe atarken aynı zamanda Gürsel Tekin başkanlığındaki çağrı heyetinin kayyumluk görevinin sürdürülmesine hükmetti. Bu gelişmenin ardından, AKP eski milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabı üzerinden sürece dair dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Tayyar, mutlak butlan davası için de temmuzu işaret etti.

ANKARA VE İSTANBUL DAVALARI ARASINDAKİ BAĞLANTIYA VURGU

Şamil Tayyar, İstanbul’daki davanın ertelenme kararını değerlendirirken, Ankara’da devam eden CHP’nin 38. Olağan Büyük Kurultayı’na yönelik davayı da hatırlattı. Kurultayda oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan ceza davasının 1 Temmuz’a ertelendiğine dikkat çeken Tayyar, iki şehirdeki yargı süreçlerinin birbiriyle ilişkili ilerlediğini öne sürdü. Tayyar ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamındaki kurultay arşivleri ile tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Gökhan Böcek’in ifadelerinin, davanın görüldüğü istinaf mahkemesine gönderildiğini iddia etti.

TEMMUZU İŞARET ETTİ

Süreçteki gelişmeleri "yapbozun parçaları" olarak nitelendiren Tayyar, "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin öngörülerini paylaştı. Kişisel kanaatinin Temmuz ayından önce bir karar çıkmayacağı yönünde olduğunu belirten Tayyar, İstinaf Mahkemesi’nin nihai kararını UYAP sistemine yüklemek için İstanbul’dan 10 Temmuz’da çıkacak sonucu bekleyebileceğini savundu. Eski milletvekili, bu tarihten önce gelecek bir kararın kendisi için sürpriz olacağını ifade ederek yargı takviminin siyasi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Tayyar paylaşımında şunları yazdı:

"CHP’nin 38.Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptal davası, 10 Temmuz’a ertelendi. Gürsel Tekin başkanlığındaki Çağrı Heyeti görevinin devamı kararlaştırıldı. Hatırlatalım. Ankara’daki 38. Olağan Büyük Kurultay’da oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan 12 sanıklı ceza davası da 1 Temmuz’a ertelenmişti. İBB davasındaki kurultayla ilgili tüm arşiv, Özkan Yalım ve Gökhan Böcek’in itirafları, mutlak butlan davasının görüldüğü istinafa gönderilmişti. Yani? Pazılın parçalarını birleştirirsek, bilgi değil kanaat olarak ifade etmek gerekirse, Temmuz’dan önce ‘mutlak butlan’ kararı beklemeyin. Kişisel yorumum, İstinaf, kararını UYAP’a yüklemek için 10 Temmuz’da İstanbul’dan gelecek kararı bekleyebilir. Öncesi sürpriz olur."

'BAHÇELİ İSTEMİYOR' DEMİŞTİ

Tayyar, geçen günlerde yaptığı bir paylaşımda da mutlak butlan kararnının yazıldığını ancak UYAP'a yüklenmesinin ertelendiğini iddia etmişti. Tayyar, Tüm delilleri değerlendiren istinafın kararını yarın ‘mutlak butlan’ şeklinde UYAP’a yüklemesi bekleniyordu. Sürpriz şekilde ertelendi. Mayıs ayı içinde kararın çıkmasına ihtimal verilmiyor. En az bir ay daha bu mevzu üzerindeki tartışma sürecek gibi. Ayrıca, AK Parti’de bazı yetkili isimlerin ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘mutlak butlan’ kararına karşı olduğu biliniyor" ifadelerini kullanmıştı.