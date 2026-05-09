AKP’nin masasındaki, GENAR’ın Nisan 2026 anket sonuçlarına göre 65 yaş üstü nüfusun yüzde 21.6’sının gıda harcamalarından kıstığı ortaya çıktı.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Türkiye genelinde yapılan nisan ayı raporunda Türkiye’nin daralan ekonomisinin toplum üzerindeki etkileri ölçüldü. Daha önceki aylarda toplum sosyal-kültürel gibi alanlarda harcama kısıtlamalarına giderken, bu kısıtlamanın gıdaya yöneldiği gözlendi.

ARTIK SADECE SOSYAL YAŞAM DEĞİL GIDADAN DA KISILIYOR

Nisan ayı araştırmasında ekonominin toplum üzerindeki etkileri analiz edildi. Katılımcılara, Türkiye’nin dezenflasyon süreci ve fiyat istikrarı odaklı ekonomi politikaları soruldu. Nisan ayı raporunda Mart 2026’da yıllık enflasyonun yüzde 30.9’a gerilemesi gibi makro düzeydeki olumlu gelişmelere rağmen, ekonomi yönetimine duyulan güvende, nisan ayında 2.29 puanlık bir artış yaşandığı, “temkinli” ve durağan bir seyir izlediği ortaya konulurken, jeopolitik belirsizliklerin bir sonucu olarak toplumda, ‘bekle-gör’ stratejisinin hakim olduğu gözlendi.

Tasarruf yapamayanların oranlarının yüzde 58.1 gibi yüksek bir seviyede seyrettiği, tasarruf eğiliminde altının liderliğini koruduğu, dövize yönelimde de kıpırdanma olduğu tespiti dikkat çekti.

Araştırmanın en dikkat çeken bulgusu ise, harcama kısıtlamalarının sosyal yaşamla sınırlı kalmayıp, gıda gibi temel ihtiyaç alanlarına kayması yönündeki tespit oldu. Özellikle 65 yaş üstü nüfusta gıda harcamalarında kısıntıya gidenlerin oranı yüzde 21.6 seviyesine ulaştı. Bu oranla, ekonomik daralmanın sosyal maliyetinin kırılgan gruplar üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyduğu tespit edildi.