Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal’de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.
SEZONA DAMGA VURDU, VEDA ERKEN GELDİ
70 yaşındaki Portekizli teknik adam, bu sezon Al Hilal’in başında toplam 46 karşılaşmaya çıktı. Jesus yönetimindeki Al Hilal, bu maçların 32’sini kazanırken, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Bu sezon 29 haftanın geride kaldığı Pro Lig'de de Al Hilal, lider Al Ittihad'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyordu.
Portekizli teknik adamın buna rağmen sadece mayıs ve haziran aylarına denk gelen 1.8 milyon Euro'luk tazminatını aldığı belirtiliyor.
YENİ HOCA ARAYIŞI BAŞLADI
Al Hilal yönetimi, Jorge Jesus’un ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub’un getirildiğini açıkladı. Kulüpte kalıcı teknik direktör arayışlarının kısa sürede başlaması bekleniyor.