Premier Lig'de mücadele eden Tottenham, Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai ile ilgilenmeye başladı. İngiliz ekibi, oyuncunun sözleşme şartlarını araştırdı.

Galatasaray yönetimi, Tottenham ile yaptığı görüşmelerde Sallai için en az 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep etti. Tottenham yönetimi, bu teklifi değerlendirmek ve karar vermek için süre istedi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Sallai'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak belirlenen oyuncu, 2024 yılında Freiburg'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında sarı-kırmızılı takıma katılmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda toplamda 82 maça çıkan Sallai, 8 gol ve 7 asistlik katkıyla iki şampiyonluk yaşadı.