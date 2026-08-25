Beşiktaş'ın Juventus'tan Fabio Miretti'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün, Trossard ve Vlahovic transferleriyle adından söz ettirdikten sonra yıldız orta sahasını da kadrosuna katmak istiyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Miretti daha önce Süper Lig'de oynama konusunda endişeler taşıyordu. Ancak teknik direktör Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmenin ardından tutumu değişti.

'TÜRKİYE'YE GELİRİM' DEDİ

İtalyan futbolcu, Italiano'nun ikna etmesinin ardından "Türkiye'ye gelirim" diyerek transfer isteğini dile getirdi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın Juventus'la resmi pazarlıkları başlattığı ve oyuncuyu kiralık olarak getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Pazarlıklarda dikkat çeken detay, İtalyan ekibinin sözleşmeye şarta bağlı satın alma opsiyonu eklemek istemesi. Bu opsiyon bedeli için 13 ile 15 milyon euro bandında görüşme yapıldığı belirtildi.