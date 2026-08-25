Galatasaray'ın transfer çalışmalarında tempo yükseldi. Kulüp, bu hafta içinde Ismaila Sarr ve Pape Matar Sarr'ı aynı anda İstanbul'a getirip imza attırmayı hedefliyor.

Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ın transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Senegalli futbolcunun önce antrenmanlara çıkmadığı, ardından Everton karşılaşmasının kadrosunda yer almadığı belirtildi. Teknik Direktör Pierre Sage, oyuncunun sağlık sorunu nedeniyle katılamadığını açıkladı ve takımda kalmasını istediğini belirtti.

Ancak Sarr'ın Galatasaray'a transfer olma kararlılığından geri adım atmadığı kaydedildi. Kulübün isteğine rağmen oyuncunun transfer isteği net.

PAPE MATAR SARR İÇİN 25 MİLYON EURO

Diğer hedef Pape Matar Sarr için görüşmeler devam ediyor. Senegalli orta saha, sosyal medya hesabına aslan emojisi ekleyerek dikkat çekmişti. Tottenham'ın oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ancak 25 milyon euro talep ettiği belirtildi. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bu rakamı düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.