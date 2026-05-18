Olay, 14 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.İ., 100 bin lira alacaklı olduğu akrabası Nabi S.'nin iş yerine gelip parasını istedi. İddiaya göre F.İ.'nin 100 bin lira yerine 2 milyon lira istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesinin ardından belinden silahını çıkaran F.İ., akrabası Nabi S.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen Nabi S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından kaçan şüpheli F.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tarafların önce kendi aralarında konuştuğu, ardından şüpheli F.İ.'nin iş yerinden çıkmak için kapıya doğru yönelip belinden çıkardığı silahla Nabi S.'ye ateş ettiği anlar yer aldı.