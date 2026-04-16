Olay, ilçenin Kırklarsırtı Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi'ndeki Kırklar Pazarı’nda meydana geldi. D.Ü. ile Yılmaz Kolcu arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada D.Ü., yanında getirdiği av tüfeğiyle Yılmaz Kolcu'ya ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulan Kolcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli D.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Kolcu'nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

