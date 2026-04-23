Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Merhum Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğullarından Kerem Dürüst az kalsın canından oluyordu. Gece saatlerinde yaşanan olayda, komşularının hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Elif Dürüst’ün kardeşi olan Kerem Dürüst, Bodrum Türkbükü’ndeki evinde uyuduğu sırada yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yayılmasıyla büyük tehlike yaşadı.

KOMŞULARI HAYATINI KURARDI

Yangını fark eden komşuların hızlı müdahalesi sayesinde Kerem Dürüst son anda evden çıkarıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangından hafif yanıklarla kurtulan Kerem Dürüst’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak yangın nedeniyle evde ciddi maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Bülent Cankurt yazısında şu ifadelere yer verdi:

''Ağırlıklı olarak ailesinin Bodrum Türkbükü'ndeki evinde yaşayan Kerem, gece uyurken evde yangın çıkmış. Yangın büyüyüp alevler evi sarmaya başlayınca uyanan Kerem, yangını görüp yardıma koşan komşuları sayesinde evden çıkabilmiş.

Bu büyük yangını ufak tefek yanıklarla atlatan Kerem'in verilmiş sadakası varmış doğrusu. Yangın yüzünden evde ciddi hasar meydana gelmiş.''

CEMİYET HAYATINDA TANINIYOR

Merhum Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst’ün oğlu olan Kerem Dürüst, Kolombiyalı sevgilisi Katalina Gomez ile evlenmiş ve Ekrem adını verdikleri bir çocuk sahibi olmuştu. Yaklaşık iki yıl önce Türkiye’ye kesin dönüş yapan Dürüst, cemiyet hayatında sıkça adından söz ettiriyor.