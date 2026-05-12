İstanbul'da ünlü isimlere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' operasyonunda yeni gelişme yaşandı.
Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından saç ve kan örnekleri alınan şüphelilerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.
Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, oyuncu Aleyna Bozok, "Kısmetse Olur" programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu'nun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.
İKİ POZİTİF DAHA VAR
Soruşturmada adı geçen Gizem Melissa Alagöz ile tutuklu bulunan işletmeci Yaşar Koz'un testlerinde de uyuşturucuya rastlandığı belirtildi.
BİR KİŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Aslı Sipahi'nin uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.