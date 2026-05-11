Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, iş insanı Raif Ali Dinçkök'ün eski eşi Esra Tümen Dinçkök ile birlikte kurduğu parfüm markası House of Nulla'nın lansman gecesini Los Angeles'te düzenledi.



The Beautiful Darkness adı ile duyurulan ve dünyanın en nadir çiçeklerinden, karagül olarak da bilinen Halfeti karagülüne atıfta bulunulan koleksiyonun tanıtıldığı geceye sosyete ve iş dünyası yakın ilgi gösterirken, koku tasarımı için konuşan Nevbahar Koç, Nevbahar Koç, “Karagül notasını üç farklı karakter üzerinden yorumlamak istedik” ifadelerini kullandı.



Niş parfüm markası kurma sürecine ilişkin Vogue'a konuşan Esra Tümen Dinçkök, şu ifadeleri kullandı:



“Özellikle tarihte bilinen ilk parfüm ustalarından Tapputi figürü bizim için çok ilham verici oldu. Antik dünyada koku yalnızca estetik bir unsur değil ritüellerin, tapınakların ve mitolojik anlatıların da önemli bir parçasıydı. Birçok kültürde kokular tanrılara sunulan adakların, arınma ritüellerinin ve kutsal mekanların atmosferinin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılıyordu. Bu yüzden House of Nulla’nın hikayesinde koku geçmişle bağ kuran duyusal bir anlatı alanı olarak yer alıyor.”





Nevbahar Koç, parfümün tasarım aşamasının tamamında yer aldıklarını belirterek şöyle konuştu:



“Daha önce parfümeride bu çiçekten ilham alan kokular yaratılmış olsa da bizim için önemli olan Halfeti karagülünün gerçek botanik karakterini kokunun merkezine yerleştirmekti. Bu notanın House of Nulla’nın imza notalarından biri olmasını istedik. Yaklaşık iki yıl süren bir geliştirme süreciydi. İlk ortaya çıkan koku Black oldu. Daha sonra Amber ve Spice, Black’in temel kompozisyonu üzerinden yaptığımız değişiklikler ve yeni notalar ekleyerek gelişti”