Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramda Konya’da ailesiyle bir araya geldi. Uzun süredir kamuoyundan uzak kalan Yerlikaya, imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Görevdeyken genellikle tıraşlı haliyle tanınan Yerlikaya’nın sakal bıraktığı ve daha doğal bir tarz benimsediği görüldü. Yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

BAYRAM ZİYARETİNDE YENİ İMAJ

İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi’nin atanmasının ardından Yerlikaya’nın son hali merak ediliyordu. Bayram buluşmasından paylaşılan görüntüler bu merakı giderdi. Yerlikaya imaj değiştirdi.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

1968 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kaymakamlık görevleriyle başladığı kariyerinde çeşitli illerde yöneticilik yaptı. Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep valiliklerinin ardından 2018’de İstanbul Valisi oldu. 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı olarak atandı. 2026 yılında bu görevini Mustafa Çiftçi’ye devretti.