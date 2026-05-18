Alman bira sektörünün önde gelen üreticilerinden Kulmbacher Brauerei AG, piyasaya sürdüğü alkolsüz bira serisinde tespit edilen kritik bir etiketleme hatası nedeniyle binlerce ürünü acil olarak piyasadan toplatma kararı aldı.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, normal şartlarda alkolsüz olarak satılması gereken "Mönchshof Natur Radler Blutorange" adlı ürünün bazı serilerinde, tüketicileri yanıltacak şekilde alkol tespit edildiği bildirildi.

ALKOLSÜZ DİYE YAZAN BİRANIN ALKOL ORANI YÜZDE 2,5

Yapılan incelemelerde, 0,5 litrelik cam şişelerde tüketime sunulan ürünlerin kapak etiketinde büyük harflerle "Yüzde 0,0 Alkol" ibaresinin yer aldığı, ancak şişenin arka kısmındaki küçük puntolu bilgilendirme etiketinde ürünün aslında yüzde 2,5 oranında alkol içerdiğinin yazılı olduğu belirlendi.

Bu durum, özellikle alkol tüketmeyen veya sağlık gerekçeleriyle alkolden uzak duran tüketiciler için ciddi bir risk unsuru oluşturdu.

SATILDIĞI MARKETLER AÇIKLANDI

Geri çağırma işleminin, son tüketim tarihi 28 Ocak 2027 olan ve üzerinde B1 03:08, B1 03:09 ile B1 03:10 parti numaraları bulunan ürünleri kapsadığı bilgisi paylaşıldı. Hatalı üretilen bu serilerin Almanya genelinde özellikle Bavyera, Mecklenburg-Vorpommern ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki marketlerde satışa sunulduğu aktarıldı.

Kulmbacher Brauerei AG, ellerinde bahsi geçen partilere ait ürün bulunan tüketicilere bunları kesinlikle tüketmeme çağrısında bulundu. Şirket yetkilileri, riskli gruptaki ürünleri satın alan vatandaşların, herhangi bir alışveriş fişi ibraz etme zorunluluğu olmaksızın en yakın satış noktasına iade ederek ödedikleri ücretin tamamını geri alabileceklerini duyurdu.