Küresel otomasyon sektörünün dev ismi Festo, daralan kârlılık ve artan rekabet baskısı nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini duyurdu. Şirket, dünya genelinde 200 milyon euro tasarruf sağlama hedefi doğrultusunda Almanya operasyonlarında görev yapan yaklaşık 1.300 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Esslingen merkezli teknoloji devinden yapılan resmi açıklamada; Asya pazarından gelen yoğun baskı, küresel ekonomik durgunluk ve jeopolitik krizlerin operasyonel bir dönüşümü zorunlu kıldığı vurgulandı.

Başlatılan küresel dönüşüm programı kapsamında maliyetleri düşürmeyi amaçlayan şirket, istihdam kesintilerinin çeşitli departmanlara yayılacağını ancak Almanya'daki üretim tesislerinin faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

PEŞ PEŞE KAYIPLAR SÜRÜYOR

Şirketin finansal verileri, küresel pazardaki daralmanın boyutlarını da gözler önüne serdi. 2022 yılında 3,81 milyar euro ile zirve yapan satış gelirleri, 2025 yılı sonu itibarıyla yüzde 3,7’lik bir gerilemeyle 3,33 milyar euroya düştü. Bu tabloyla birlikte Festo, satış grafiklerinde üst üste üçüncü yılını da kayıpla kapatmış oldu.

İŞTEN ÇIKARMALAR İÇİN MASAYA OTURDU

Toplam 20 bin 600 çalışanı bulunan ve bunun 8 bin 200’ünü ana vatanı Almanya’da istihdam eden şirket, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için İş Konseyi ile masaya oturdu.

Şirket yönetimi, işten çıkarmaların "sosyal açıdan en sorumlu" şekilde gerçekleştirilmesi adına görüşmelerin sürdüğünü belirtirken; tazminat paketleri ve teknik ayrıntıların henüz netleşmediğini ifade etti.

Gıda, otomotiv ve tıp teknolojileri gibi kritik sektörlere yazılım ve yapay zeka destekli otomasyon çözümleri sunan Festo, kâr rakamlarını kamuoyuyla paylaşmama politikasını ise sürdürdü.