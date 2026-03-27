Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), İran’daki savaşın gıda fiyatları üzerindeki olası etkilerine karşı yeni önlemlerin değerlendirilmesini istedi.



SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Esra Limbacher, temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fiyat artışlarının özellikle dar gelirli kesimleri daha da zorlayacağını belirterek, hükümetin gıda arzı ve fiyat istikrarı konusunda hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.



Mevcut fiyat artışlarının en çok geçim sıkıntısı yaşayanları etkilediğini vurgulayan Limbacher, süpermarket fiyatlarının da akaryakıtta olduğu gibi hızla yükselebileceği uyarısında bulundu. Bu durumun daha da ağırlaşmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Limbacher, “Fiyatları ve arzı istikrarlı tutmak, gerektiğinde de hızlı müdahale edebilmek için mümkün olduğunca çok seçeneğin masada olması önemli” dedi.



Temel ihtiyaç ürünlerinin herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı kalması gerektiğini kaydeden Limbacher, İran’daki savaş nedeniyle oluşturulan koalisyon çalışma grubunda yalnızca akaryakıt fiyatlarının değil, gıda tedariki ve market fiyatlarının da ele alınmasını istedi.



Limbacher, İran’daki çatışmanın kısa sürede sona ereceğine dair bir işaret bulunmadığını belirterek, çalışma grubunun üçüncü toplantısında tarım üzerindeki etkiler ile gıda fiyatlarındaki gelişmelerin de değerlendirilmesinin doğru olacağını söyledi.



Öte yandan Alman Federal Meclisi, artan akaryakıt fiyatlarına karşı bir önlem paketini kabul etti. Düzenlemeye göre akaryakıt istasyonları fiyatlarını artık günde yalnızca bir kez, saat 12.00’de artırabilecek. Gün içindeki fiyat indirimleri ise serbest olacak.