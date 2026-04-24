NBA'de Alperen Şengün'ün forması giydiği Houston Roskets, play-offlarda Los Angeles Lakers karşısında 2-0 geriye düştü. Houston seride büyük bir avantaj kaybetti. All-Star olan milli oyuncumuz Alperen Şengün de beklentilerin altında kalan performansıyla dikkat çekti.

ABD basınından ise şok bir iddia geldi. The Athletic yazarı William Guillory’e göre yaz döneminde önemli bir takas gündeme gelebilir.

Guillory, Rockets’ın ilk turda elenmesinin “felaket” olarak değerlendirileceğini ve bunun organizasyonu büyük bir kadro değişimine yöneltebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, geçtiğimiz sezon play-off performansının ardından Jalen Green’in Phoenix Suns’a takas edilmesi örneği hatırlatılarak, benzer bir senaryonun Alperen Şengün için de yaşanabileceği ifade ediliyor.

Houston Rockets-Los Angeles Lakers serisinde üçüncü maç 25 Nisan Cumartesi günü TSİ 03.00'de oynanacak.