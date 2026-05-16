Değerli metaller piyasası, geride bıraktığımız haftayı ağır yaralı kapattı. ABD Hazine tahvili getirilerindeki tırmanış ve güçlenen dolar endeksi, altın fiyatlarını son bir haftanın en düşük seviyesine sürükledi. Yatırımcıların güvenli liman arayışı, yerini yüksek faiz beklentisine bırakırken, ons altın haftalık bazda yüzde 2,5 değer kaybetti.

ALTININ ONSU SERT GERİ ÇEKİLDİ

Cuma günü işlemlerinde spot altının ons fiyatı, yüzde 2’lik bir düşüşle 4 bin 557,61 dolar seviyesine kadar geriledi. 4 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi test eden sarı metal günü negatif bölgede tamamladı. ABD vadeli altın kontratlarında da durum farklı değildi. Haziran teslimi işlemler yüzde 2,7 kayıpla 4 bin 561,90 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Yurt içinde gram altın ise haftayı 6.640 liradan kapattı.

KÜRESEL TAHVİL FAİZLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

Piyasadaki satış dalgasını değerlendiren Marex analisti Edward Meir, doların küresel ölçekte güçlendiğine dikkat çekti. Meir, "Sadece ABD’de değil, dünya genelinde tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir ivme var," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir yılın zirvesine çıkması, faiz getirisi sunmayan altının rekabet gücünü zayıflatırken, doların değer kazanması altını yabancı alıcılar için daha maliyetli hale getirdi.

İRAN GERİLİMİ VE ENFLASYON SARMALI

Jeopolitik riskler ise piyasalar üzerinde çift taraflı baskı kuruyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve petrol fiyatlarının savaşın etkisiyle yüzde 40’tan fazla yükselmesi, küresel enflasyon endişelerini körükledi.

Normal şartlarda enflasyona karşı koruma aracı olarak görülen altın, merkez bankalarının "yüksek enflasyon eşittir yüksek faiz" politikasına yönelmesiyle bu özelliğini kaybetti. CME FedWatch verilerine göre, piyasalar artık faiz indirimi ihtimalini gündeminden çıkarırken, olası faiz artışlarını fiyatlamaya başladı.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLER DE NASİBİNİ ALDI

Satış baskısı sadece altınla sınırlı kalmadı. Mart ayından bu yana en kötü performansını sergileyen gümüş, yüzde 7,7 değer kaybederek 77,07 dolar seviyesine indi. StoneX analisti Rhona O’Connell, gümüşün aşırı alım bölgesinden çıktığını ve teknik bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Platin yüzde 3,6 kayıpla 1.982,47 dolara gerilerken paladyum yüzde 1,5 düşüşle 1.415,09 dolara düştü.