Türkiye'de emekli her ay 20 bin lira ile seviyesindeki maaşla geçinmeye çalışırken, iktidar bayramda emekliye 1000 liralık zammı bile çok gördü. Fakat imtiyazlı bürokratlar her ay servet alıyor. Türk Hava Yolları’nda (THY) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyesi 16 kişiye her ay toplam 21 milyon 115 bin lira maaş ve huzur hakkı ödendiği belirlendi.

MİLYONLUK MAAŞLAR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ‘milyonluk bürokratları’ açıkladı. Günaydın, “THY’deki 16 kişinin memlekete bir aylık maliyeti 21 milyon 115 bin lira. THY Genel Müdürü bir emeklinin 10 yılda alacağı maaşı bir ayda alıyor” dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi maaş ve huzur hakkı olarak ayda 2 milyon 416 bin lira alıyor. THY’deki 8 genel müdür yardımcısından 7’sine her ay 1 milyon 994’er bin lira ücret ödeniyor. Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker ise 2 milyon 194 bin lira aylık ücret alıyor.

BAKANIN KARDEŞİ

Başka görevi olan ve yönetim kurulu üyesi olarak THY’den ikinci ücret alanlara 202 bin ile 404 bin lira arasında ‘huzur hakkı’ ödeniyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın kardeşi Ahmet Bolat da 404 bin lira huzur hakkı alıyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Meclis’te yaptığı açıklamada “AKP emekli ikramiyelerine bir kuruş zam yapmadı. Maaşların 3-4 gün erkene alınmasını da müjde olarak verdiler” dedi ve şunları söyledi: “Bütçede para yok diyorsunuz. Türk Hava Yolları’nda Ahmet Bolat, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 404 bin lira huzur hakkı alıyor, kendisi Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da kardeşi. Ticaret Bakanı da eski MÜSİAD Başkanı ve Albayrak Grubu’nun CEO’suydu.”

10 yıllık maaşı bir ayda alıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi ve maaş artı huzur hakkı olarak 2 milyon 416 bin TL alıyor. Asgari ücret ve emekli aylığı alan vatandaşın bunun gibi maaş alabilmesi için on yıl lazım. Yani bir emeklinin 10 yılda alacağı maaşı Bilal Ekşi bir ayda alıyor. Gökhan Günaydın, “1 milyon 720 bin lira maaş alırken de açıklamıştım, arkadaş o günden bu yana kendini geliştirmiş, şimdi 2 milyon 416 bin TL alıyor” diye konuştu.

‘Yük oluşturmuyor’ savunması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi THY ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabi olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

THY YÖNETİMİ